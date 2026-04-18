FC Bayern: Kommt Xavi im zweiten Anlauf?

Stolze 65 Millionen Euro überwies Tottenham Hotspur vor der Saison für Xavi Simons (22) an RB Leipzig. Eine solche Summe wollte Uli Hoeneß stellvertretend für den Aufsichtsrat des FC Bayern schlichtweg nicht lockermachen. Letztlich kam Nicolas Jackson (24) auf Leihbasis vom FC Chelsea.

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Dabei hatte sich vor allem Vincent Kompany für die Xavi-Verpflichtung starkgemacht. Auf der heutigen Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (17:30 Uhr) wurde der Bayern-Coach nach dieser Personalie und einen möglichen späteren Transfer gefragt.

„Wir sind ein aktives Team – Christoph, Max, Jan und ich. Wir versuchen immer, den anderen zu überzeugen. Wir arbeiten in einer guten Atmosphäre und mit viel Respekt zusammen“, so Kompany, der den Traum von Xavi offenbar noch nicht komplett zu den Akten gelegt hat: „Fragen Sie Max und Christoph, was im nächsten Transferfenster passieren wird. Wir akzeptieren die Entscheidung des Vereins.“

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Klar ist: Sollte Tottenham (aktuell auf Platz 18) aus der Premier League absteigen, gäbe es eine neue Ausgangssituation. Kaum vorstellbar, dass Xavi den Gang in die zweite Liga antreten würde. Und jene 65 Millionen, die man ein Jahr vorher auf den Tisch legte, könnten die Spurs wohl auch nicht mehr fordern.