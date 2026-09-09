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FC Bayern tütet Verlängerung ein

von Martin Schmitz - Quelle: fcbayern.de
1 min.
Tim Binder im Trikot des FC Bayern München @Maxppp

Tim Binder und der FC Bayern München gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der deutsche Rekordmeister verkündet, hat der 19-jährige Flügelspieler einen langfristigen Profivertrag beim Verein unterschrieben. „Tim bringt sehr viel Potenzial mit, er ist schnell, stark im Dribbling und hat einen super Charakter. Er hat sein Talent zuletzt unter anderem in der Vorbereitung bei den Profis unter Beweis gestellt. Tim ist ein Paradebeispiel für die herausragenden Entwicklungsmöglichkeiten an unserem Campus“, lässt sich Sportdirektor Christoph Freund zitieren.

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Binder stammt aus der Jugend des FC Augsburg, war 2019 in die Akademie der Münchner gewechselt und durchlief am Campus alle weiteren Jugendmannschaften des FCB. In der vergangenen Saison absolvierte der Linksfuß zwölf Partien (drei Tore, eine Vorlage) für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Bayern und stand dreimal in der UEFA Youth League auf dem Feld.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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