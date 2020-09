Rennes-Angebot für Bayer-Flirt Boga

Im Transferpoker um Jeremie Boga ist ein konkretes Angebot bei US Sassuolo eingegangen. Nach Informationen unserer französischen Partnerredaktion Foot Mercato hat Stade Rennes eine Offerte in Höhe von 15 Millionen Euro für den 23-jährigen Flügelspieler eingereicht. Per Bonuszahlungen kann der Betrag auf 20 Millionen steigen.

Ob das ausreicht, um Sassuolo von einem Verkauf zu überzeugen, ist jedoch zweifelhaft. Schließlich will der italienische Erstligist seinen Leistungsträger eigentlich halten. Zudem sind auch andere Klubs an Boga interessiert, die zahlungskräftiger sind als Rennes. Unter ihnen ist auch Bayer Leverkusen, das die Einnahmen aus einem Verkauf von Kai Havertz investieren kann.