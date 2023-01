Arsenal: Martinelli stimmt neuem Vertrag zu

- Quelle: The Athletic

Gabriel Martinelli bleibt dem FC Arsenal erhalten. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat der 21-jährige Brasilianer einer Vertragsverlängerung bis 2027 zugestimmt. Seit Monaten versuchen die Gunners, ihren jungen Leistungsträger von einem neuen Vertrag zu überreden. Das aktuelle Arbeitspapier des Linksaußen läuft 2024 aus.

Bei Arsenal ist Martinelli mit neun Torbeteiligungen in 19 Ligapartien mitverantwortlich für die derzeitige Tabellenführung der Londoner. Wettbewerbsübergreifend kommt der Rechtsfuß in dieser Spielzeit auf 26 Einsätze. Martinellis Leistungen sowie dessen Vertragssituation hatten in der Vergangenheit den FC Barcelona aufmerksam gemacht. Mit der neuen Unterschrift dürfte sich das Thema jedoch vorerst erledigt haben.

