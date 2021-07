Hertha: Alderete einig mit Valencia

Der FC Valencia will Omar Alderete von Hertha BSC an Bord holen. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge sind sich die Fledermäuse mit dem 24-jährigen Innenverteidiger einig geworden. Was fehlt, ist die Zustimmung der Berliner. In den kommenden Tagen sollen Gespräche stattfinden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Valencia möchte Alderete auf Leihbasis binden, denn die Ablöseforderung in Höhe von zwölf Millionen Euro ist für den La Liga-Klub nicht zu stemmen. Nach FT-Infos klopfte im vergangenen Monat auch HSC Montpellier beim Abwehrspieler aus Paraguay an.