Mit Kaufoption: St. Pauli verleiht Ahlstrand

von Lukas Weinstock - Quelle: heracles.nl
Erik Ahlstrand in der Trainingsjacke @Maxppp

Der FC St. Pauli verleiht Erik Ahlstrand in die Niederlande. Heracles Almelo gibt die Verpflichtung des 24-Jährigen offiziell bekannt. Nach eigenen Angaben hat sich der Eredivisie-Vertreter für den Anschluss eine Kaufoption gesichert.

Heracles Almelo
Välkommen, Erik Ahlstrand 🖤🤍

🔗

#WijZijnHeracles
Die Kiezkicker hatten den Mittelfeldakteur vor knapp zwei Jahren für 650.000 Euro aus seiner schwedischen Heimat geholt. Seit über einem Jahr kam Ahlstrand aber nicht mehr für die Profis zum Einsatz, weshalb sich die Wege nun zumindest vorerst trennen.

