Khedira mit zur WM?

Rani Khedira darf sich offenbar berechtigte Hoffnungen auf eine Teilnahme an der diesjährigen Weltmeisterschaft machen. Wie die ‚Bild‘ unter Verweis auf tunesische Medien berichtet, wird der 32-Jährige, der sowohl die deutsche als auch tunesische Staatsbürgerschaft besitzt, künftig für die tunesische Nationalmannschaft auflaufen. Die Chancen auf eine WM-Teilnahme erhöhen sich für den Mittelfeldmann von Union Berlin damit deutlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Khedira lief in der Vergangenheit für mehrere deutsche Juniorenteams auf, für die A-Nationalmannschaft reichte es jedoch nie. Da dies mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft so geblieben wäre, ergibt der Verbandswechsel durchaus Sinn. Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko wäre das erste und vermutlich auch letzte große Turnier, an dem der gebürtige Stuttgarter mitwirken könnte.