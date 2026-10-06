Beim FC Schalke 04 haben die Planungen für den Wintertransfermarkt bereits begonnen. „Wir befinden uns mittendrin“, konstatiert Kaderplaner Max Lüftl im Interview mit der ‚WAZ‘. Aber man schaue nicht nur „von Transferfenster zu Transferfenster, sondern verfolgen einen längerfristigen Plan. Wir beschäftigen uns durchgängig mit der Kaderplanung, auch wenn ich Ihnen heute nicht sagen kann, welche konkreten Positionen wir im Winter besetzen wollen.“

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In den kommenden Wochen gehe es nun erst einmal darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, ob sich Verstärkungen auf gewissen Positionen lohnen könnten. „Wir sind eher in der Phase, in der wir Dinge bewerten, wahrnehmen und analysieren, um dann gegen Ende des Herbstes sagen zu können: Okay, die Dinge haben sich anders entwickelt, als wir erwartet haben, da müssen wir adaptieren.“