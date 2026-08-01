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Premier League

Medizincheck: Arsenal schafft Platz für Guimarães

von Lukas Weinstock - Quelle: The Athletic
Christian Nørgaard klatscht zu den Fans @Maxppp

Christian Nörgaard (32) verlässt den FC Arsenal nach einem Jahr offenbar schon wieder. Einem Bericht von ‚The Athletic‘ zufolge haben sich die Gunners grundsätzlich mit dem FC Everton geeinigt. Der Mittelfeldmann werde in der kommenden Woche den Medizincheck absolvieren.

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Als Ablöse fließen dem Bericht zufolge umgerechnet rund acht Millionen Euro. Den frei werdenden Kaderplatz des Dänen wird aller Voraussicht nach Bruno Guimarães (28) einnehmen, für den Arsenal rund 93 Millionen Euro an Newcastle United überweist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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