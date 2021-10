Köln: Sonderlob für Andersson

Beim 1. FC Köln ist man sehr erfreut darüber, wie sich Sebastian Andersson zurück ins Team gekämpft hat. „Er hat sich regelrecht reingebissen“, zitiert der kicker Sportchef Jörg Jakob, „seine Physis ermöglicht es ihm heute, so zu spielen, wie er spielt. Er sammelt Spielminuten ohne Ende und trainiert trotzdem normal. Das spricht für ihn. Er hat den Punkt jetzt überwunden.“

Zur Erinnerung: Am Ende der Sommertransferphase strebte Andersson aufgrund von Perspektivlosigkeit einen Wechsel zu Antalyaspor in die Türkei an. Letztlich zerschlug sich der Deal aber auf der Zielgeraden. Inzwischen ist der Angreifer, der gestern gegen Greuther Fürth (3:1) traf, wieder wichtig für die Kölner.