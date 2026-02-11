Juves 40-Millionen-Alternative zu Tonali

Juventus Turin hat eine Alternative zu Wunschkandidat Sandro Tonali (25) ausgemacht. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, befasst sich die Alte Dame mit Éderson von Atalanta Bergamo. Mit 40 Millionen Euro wäre der Mittelfeldspieler deutlich günstiger zu haben als Tonali, für den Newcastle United rund 100 Millionen Euro verlangt. Juve-Trainer Luciano Spalletti schätze den Brasilianer sehr.

Bei Atalanta ist Éderson absoluter Leistungsträger, 28 Spiele absolvierte er in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend schon für die Italiener. Sein Vertrag in Bergamo läuft 2027 aus. In der vergangenen Transferphase war auch Atlético Madrid an dem 26-Jährigen interessiert. Kommen die Bianconeri den Rojiblancos zuvor?