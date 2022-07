Bericht: Ekitike stimmt PSG-Transfer zu – Ablöse-Verhandlungen laufen

Paris St. Germain hat offenbar gute Chancen, noch in diesem Sommer die Verpflichtung von Hugo Ekitike einzutüten. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, möchte der 20-jährige Stürmer von Stade Reims zu PSG wechseln. Mit dem französischen Hauptstadt-Klub habe er sich bereits grundlegend auf eine Zusammenarbeit geeinigt.

‚Le Parisien‘ resümiert, dass der Transfer von Ekitike zu PSG auf einem guten Weg ist. Eine Einigung zwischen den Parisern und Reims stehe aber noch aus. Das liegt auch an Newcastle United. Die Magpies haben bereits ein offizielles Angebot in Höhe von 36 plus zehn Millionen Euro für Ekitike abgegeben. Reims nahm dieses an, der Stürmer selbst schlug die Offerte jedoch aus.

Die Lage ist klar: Der Ligue 1-Klub möchte an den Höchstbietenden verkaufen, was zurzeit noch Newcastle ist. Reims kann die Offerte der Magpies zudem nutzen, um den Preis in den Verhandlungen mit PSG in die Höhe zu treiben. Die Pariser selbst möchten die Ablöse natürlich drücken.

Verhandlungen laufen

Um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, haben die Parteien auch schon persönlich miteinander gesprochen, so ‚Le Parisien‘. Zwischen Ekitikes Berater und PSGs strategischem Berater Luis Campos sei es bereits zu einem Treffen gekommen. Reims Geschäftsführer Mathieu Lacour und Sportdirektor Pol-Édouard Caillot seien zudem bereits auf der Geschäftsstelle von PSG gesichtet worden.

Wie lange der Poker zwischen den Vereinen noch anhalten wird, ist offen. Klar scheint aber, dass PSG die besten Karten. Neben Newcastle und den Parisern wurden bereits auch Borussia Dortmund, der FC Bayern und Real Madrid mit Ekitike in Verbindung gebracht. Zumindest der BVB hat sich aber mittlerweile aus dem Poker verabschiedet und den erfahreneren Sébastien Haller (28) unter Vertrag genommen.