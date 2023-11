Villarreal trennt sich von Pacheta

Pacheta ist nicht länger Trainer des FC Villarreal. Der La Liga-Klub verkündet die Trennung vom 55-jährigen Spanier am Freitagnachmittag offiziell. Miguel Ángel Tena, Direktor Profifußball beim Gelben U-Boot, übernimmt interimsweise.

Pacheta hatte erst Anfang September den Trainerposten angetreten, damals als Nachfolger von Quique Setíen. Am gestrigen Donnerstag gewann Villarreal in der Europa League mit 2:1 gegen Maccabi Haifa. In der Liga steht derweil ein enttäuschender 13. Platz zu Buche.