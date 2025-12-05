Deutscher Meister als Guéhi-Ersatz?

Abwehrchef Marc Guéhi (25) wird Crystal Palace im kommenden Sommer verlassen. Auf der Suche nach einem Ersatz schauen sich die Londoner laut ‚Teamtalk‘ auch in Italien um. Demnach hat es Odilon Kossounou von Atalanta Bergamo auf die Shortlist der Eagles geschafft.

Kossounou hatte 2024 mit Bayer Leverkusen das Double gewonnen, ehe es ihn per Leihe in die Lombardei zog. Im zurückliegenden Sommer aktivierte Atalanta die Kaufoption in Höhe von 20 Millionen Euro und nahm den Ivorer fest unter Vertrag. In Bergamo ist der 24-Jährige noch bis 2029 vertraglich gebunden.