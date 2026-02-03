Spielertausch um Kanté fast fix

Der französische Nationalspieler N’Golo Kanté (34) könnte in Kürze das Trikot von Fenerbahce tragen. Wie der Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat der Klub aus Istanbul die nötigen Papiere für den Transfers des Sechsers bereits im FIFA-Transferportal hochgeladen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kantés Klub Al-Ittihad soll im Gegenzug Youssef En-Nesyri (28) bekommen und ist sich mit dem Stürmer grundlegend einig. Wenn auch hier alle Papiere fertig sind, steht dem Spielertausch nichts mehr im Wege.