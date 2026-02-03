Menü Suche
Spielertausch um Kanté fast fix

von Lukas Hörster - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
N'Golo Kanté passt den Ball @Maxppp

Der französische Nationalspieler N’Golo Kanté (34) könnte in Kürze das Trikot von Fenerbahce tragen. Wie der Journalist Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat der Klub aus Istanbul die nötigen Papiere für den Transfers des Sechsers bereits im FIFA-Transferportal hochgeladen.

Kantés Klub Al-Ittihad soll im Gegenzug Youssef En-Nesyri (28) bekommen und ist sich mit dem Stürmer grundlegend einig. Wenn auch hier alle Papiere fertig sind, steht dem Spielertausch nichts mehr im Wege.

