Gala interessiert: Tel denkt an Leihe

Hinsichtlich der bevorstehenden Weltmeisterschaft im Sommer möchte Mathys Tel sicherstellen, ausreichend Spielzeit zu erhalten. Wie ‚BBC‘ und ‚RMC Sport‘ unisono berichten, liebäugelt der einstige Bayern-Profi mit einem temporären Abgang von Tottenham Hotspur. Mit einer Leihe soll er seine Chancen auf eine Nominierung für die französische Nationalmannschaft steigern wollen.

Allerdings gab es bei Tottenham bereits Veränderungen, die zugunsten des 20-Jährigen ausfallen. Mit Brennan Johnson (24), der für 40 Millionen Euro an Crystal Palace verkauft wurde, ist bereits ein Konkurrent für die Offensivpositionen weniger da. Möglicherweise wird Tel auch den freigewordenen Platz im Champions League-Kader erhalten. Außerdem bot Trainer Thomas Frank den Franzosen in den vergangenen beiden Ligaspielen von Beginn an auf. Tel dankte es mit einem Treffer gegen den AFC Bournemouth (2:3).

Einen Ausweg könnte jedoch Galatasaray anbieten. Laut ‚Sky‘ sind die Istanbuler interessiert am Offensivspieler. Ein Transfer ans Goldene Horn soll für Tel aber „noch“ kein Thema sein. Dank des wie üblich länger geöffneten Transferfensters in der Süper Lig hat der Franzose noch bis zum 6. Februar Bedenkzeit.