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Premier League

Transfer-Angebot für Mateta

von Tom Steinmetzler - Quelle: The Athletic
Jean-Philippe Mateta bejubelt einen Treffer @Maxppp

Aston Villa ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Wechselkandidat Ollie Watkins (30) auf Jean-Philippe Mateta (29) aufmerksam geworden. Laut ‚The Athletic‘ haben die Villans ein Angebot für den Mittelstürmer von Crystal Palace abgegeben. Allerdings soll die Höhe der Offerte noch deutlich unter den Forderungen von Palace liegen.

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Der Ex-Mainzer gewann in der vergangenen Saison die Conference League mit Crystal Palace. Insgesamt erzielte er 62 Tore in über 200 Spielen für die Eagles. Im Sommer durfte er mit Frankreich an der WM teilnehmen. In der Bundesliga spielte Mateta einst für Mainz 05.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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