Transfer-Angebot für Mateta

Aston Villa ist bei der Suche nach einem Nachfolger für Wechselkandidat Ollie Watkins (30) auf Jean-Philippe Mateta (29) aufmerksam geworden. Laut ‚The Athletic‘ haben die Villans ein Angebot für den Mittelstürmer von Crystal Palace abgegeben. Allerdings soll die Höhe der Offerte noch deutlich unter den Forderungen von Palace liegen.

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Der Ex-Mainzer gewann in der vergangenen Saison die Conference League mit Crystal Palace. Insgesamt erzielte er 62 Tore in über 200 Spielen für die Eagles. Im Sommer durfte er mit Frankreich an der WM teilnehmen. In der Bundesliga spielte Mateta einst für Mainz 05.