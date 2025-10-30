Bundesliga-Job für Mislintat?

Ein weiterer prominenter Name wird beim VfL Wolfsburg gehandelt. Wie die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ berichten, beschäftigt sich der Bundesligist mit Sven Mislintat. Bei den Wölfen könnte der 52-Jährige auf Geschäftsführer Sport Peter Christiansen folgen, der nach den zuletzt enttäuschenden Auftritten stark in der Kritik steht.

Seit Februar ist Mislintat vereinslos, zuvor war er als Leiter der Scouting-Abteilung für Borussia Dortmund aktiv. Neben Mislintat ist auch Jörg Schmadtke ein Kandidat für Christiansens Erbe. Bruno Labbadia steht derweil für eine Rückkehr an die Seitenlinie bereit, da VfL-Trainer Paul Simonis ebenfalls wackelt.