Daniliuc: Bei Bayern „nicht genug Spielminuten“

Flavius Daniliuc hat begründet, warum er den FC Bayern im Sommer 2020 ablösefrei in Richtung OGC Nizza verließ. „Sie haben mir eine gute Perspektive und einen Zukunftsplan bis hin zum Profivertrag vorgestellt. Das war nicht das Problem“, erklärt der Innenverteidiger gegenüber ‚Transfermarkt.de‘. Er habe allerdings „das starke Gefühl [gehabt], bei Bayern nicht genügend Spielminuten auf hohem Niveau kriegen zu können.“

In Nizza pendelt der 20-jährige Österreicher momentan zwischen Startelf und Bank. Für seine Zukunft hat Daniliuc große Pläne: „Mein größter Traum war, ist und wird immer Real Madrid bleiben. Das habe ich mir in den Kopf gesetzt, dafür arbeite ich. Aber ich muss ans Jetzt denken. Real ist sehr weit weg. Ich muss noch so viele Dinge verbessern, um dort einmal hinzukommen.“