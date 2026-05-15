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Premier League

Pereira soll Nottingham-Coach bleiben

von Remo Schatz - Quelle: Ben Jacobs
Vítor Pereira klatscht Beifall @Maxppp

In Vítor Pereira hat Nottingham Forest den passenden Trainer gefunden. Wie der englische Journalist Ben Jacobs berichtet, hat der Premier League-Klub bereits mit dem Übungsleiter die Gespräche über einen neuen Kontrakt begonnen. Der Portugiese ist nur noch rund ein Jahr vertraglich gebunden.

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Pereira hatte die Tricky Trees Mitte Februar dieses Jahres übernommen und sportlich zurück in die Spur gebracht. Zwischenzeitlich blieb Nottingham unter dem 57-Jährigen zehn Spiele in Folge ohne Niederlage, sieben dieser Partien konnten gewonnen werden. Der Klassenerhalt wurde am zurückliegenden Wochenende eingefahren.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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