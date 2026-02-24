Wikinger gegen Fantastic 4 | United sorgt für Staunen

Athletic Bilbao unter dem Schnee

Am heutigen Abend finden die Rückspiele der Champions League-Playoffs statt und der Vorjahresfinalist Inter Mailand sieht sich einer überraschend schweren Aufgabe gegenüber. „Die Wikinger sind gelandet“, titelt die ‚Marca‘ und orakelt: „Bodö/Glimt tritt im Meazza auf, um weiter Geschichte zu schreiben. Im Dezember 1996 stürmte Rosenborg das San Siro, um Milan aus der Gruppenphase der damaligen Champions League zu werfen. Es war das letzte Mal, dass eine norwegische Mannschaft in die K.o.-Runde des Wettbewerbs vorrückte. Heute Abend, fast zwei Jahrzehnte später, kehren die Wikinger von Bodö/Glimt ins Meazza zurück, um zu versuchen, an diese Leistung anzuknüpfen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚as‘ schwärmt von der Mannschaft aus dem hohen Norden, „die fast ausschließlich aus einheimischen Spielern besteht, wie ein Athletic Club unter dem Schnee“. In Italien macht sich jedoch die Angst breit, dass nach der Niederlage aus dem Hinspiel der nächste Favorit über den Königsklassen-Neuling stolpert. „Um dieses 1:3 wiedergutzumachen, braucht es heute Abend im ausverkauften, aber nicht ganz vollen San Siro fast schon ein Wunder“, konstatiert der ‚Corriere dello Sport‘. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ setzt die Hoffnung in ein Inter-Quartett: „Wir brauchen die Fantastic 4, um das Spiel zu drehen: „Akanji zur Verteidigung und für die Eckbälle, Dimarco für Vorstöße und Flanken, Zielinski für die Spielführung und Pio Esposito für Tore.“

Die Carrick-Ära muss weiter gehen

In ganz Europa reibt man sich die Augen: Ist dieses Manchester United wirklich dasselbe United, das seit Jahren von einer Peinlichkeit in die nächste stürzt und so lange spielerische Magerkost angeboten hat? „Es war nicht das brillanteste Spiel der ‚Carrick-Ära‘, aber Manchester United bleibt mit seinem legendären ehemaligen Spieler als Interimstrainer weiterhin ungeschlagen“, bilanziert die ‚Mundo Deportivo‘ das Auswärtsspiel der Nordengländer beim FC Everton (1:0). Unter Interimstrainer Michael Carrick punkten die Red Devils wie kein anderes Team in der Liga und machen weiter Jagd auf die Champions League-Qualifikation.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gibt es trotz der vereinsinternen Wünsche nach einer Toplösung auf dem Trainerstuhl nun doch einen Festvertrag für den 44-Jährigen? „Unter ihrem ehemaligen Mannschaftskapitän hat United 16 von 18 möglichen Punkten geholt. Da es keinen herausragenden externen Kandidaten gibt und United einen Platz in der Champions League belegt, werden die Forderungen nach einer Beförderung von Carrick lauter werden“, betont die ‚Sun‘. Held des gestrigen Abends beim Sieg gegen die Toffees war ein Sommer-Transferflop, der unter Carrick aktuell stark aufsteigende Form beweist, wie der ‚Daily Mirror‘ analysiert: „Benjamin Sesko war erneut der Retter von Manchester United, als er am Montagabend mit einem seltenen Moment der Klasse den Siegtreffer bei Everton erzielte.“