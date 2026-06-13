Barça: Casadó zur Konkurrenz?

Atlético Madrid bemüht sich um Marc Casadó. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, schätzen die Colchoneros den 22-Jährigen sehr und sehen ihn als ideale Verpflichtung für ihr Mittelfeld an. Beim FC Barcelona hat das Eigengewächs derweil keine Zukunft mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Casadó stehen auf dem Transfermarkt ohnehin viele Türen offen. Demnach zeigen auch namhafte Klubs aus der Premier League sowie Al-Hilal Interesse an dem Mittelfeldstrategen. Den bis 2028 laufenden Vertrag des Rechtsfußes wollen die Blaugrana nicht verlängern. Im Sommer darf er den Verein für rund 20 Millionen Euro verlassen.