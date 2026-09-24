Menü Suche
Kommentar
Premier League

58 Millionen: Ex-Leipziger Brobbey sehr begehrt

von Daniel del Federico - Quelle: Tuttomercatoweb.com
1 min.
Brian Brobbey mit seinem Hattrick-Ball @Maxppp

Brian Brobbey hat das Interesse zahlreicher europäischer Spitzenklubs geweckt. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, haben Juventus Turin, der FC Liverpool, Manchester United und der FC Arsenal den bulligen Mittelstürmer auf dem Zettel. Die geforderte Ablösesumme des AFC Sunderland soll bei rund 58 Millionen Euro liegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst vor etwas mehr als einem Jahr war Brobbey für 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Black Cats gewechselt. Für die Engländer erzielte der niederländische Nationalspieler in 38 Pflichtspielen zehn Treffer und machte zuletzt mit seinem Dreierpack gegen Manchester City (3:5) auf sich aufmerksam. Auch der FC Bayern soll in der Vergangenheit am Ex-Leipziger interessiert gewesen sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Sunderland
Juventus
Liverpool
Man United
Arsenal
Brian Brobbey

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Sunderland Logo AFC Sunderland
Juventus Logo Juventus Turin
Liverpool Logo FC Liverpool
Man United Logo Manchester United FC
Arsenal Logo FC Arsenal
Brian Brobbey Brian Brobbey
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert