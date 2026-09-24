Brian Brobbey hat das Interesse zahlreicher europäischer Spitzenklubs geweckt. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, haben Juventus Turin, der FC Liverpool, Manchester United und der FC Arsenal den bulligen Mittelstürmer auf dem Zettel. Die geforderte Ablösesumme des AFC Sunderland soll bei rund 58 Millionen Euro liegen.

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Erst vor etwas mehr als einem Jahr war Brobbey für 20 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Black Cats gewechselt. Für die Engländer erzielte der niederländische Nationalspieler in 38 Pflichtspielen zehn Treffer und machte zuletzt mit seinem Dreierpack gegen Manchester City (3:5) auf sich aufmerksam. Auch der FC Bayern soll in der Vergangenheit am Ex-Leipziger interessiert gewesen sein.