25-Millionen-Neuzugang für Leipzig?

RB Leipzig bekundet offenbar ernsthaftes Interesse an Tarik Muharemovic vom italienischen Erstligisten US Sassuolo. Laut einem Bericht von ‚Tuttomercatoweb.com‘ ist der Bundesligist sogar bereit, eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen plus mögliche Bonuszahlungen für den 22-jährigen Innenverteidiger auf den Tisch zu legen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Sommer hatte Sassuolo den zehnfachen bosnischen Nationalspieler nach vorheriger Leihe für drei Millionen Euro fest aus der Zweitvertretung von Juventus Turin an Bord geholt. Muharemovic weiß in dieser Serie A-Saison mit starken Leistungen zu überzeugen und ist Stammkraft, sein Vertrag läuft bis 2031. Juve sicherte sich eine 50-prozentige Transferbeteiligung bei einem künftigen Verkauf.

Große Konkurrenz

Im Werben um den Linksfuß ist RB nicht allein. Vereine aus England und Italien strecken die Fühler aus, insbesondere dem AFC Bournemouth und Inter Mailand wird Interesse nachgesagt. Ein Transfer dürfte für die Leipziger also kein einfaches Unterfangen sein, da auch Muharemovics jetziger Arbeitgeber klare Forderungen stellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir müssen ihn nicht unbedingt verkaufen, wir wollen das Beste aus ihm herausholen. Für uns hat Tarik aktuell keinen festen Preis, da vieles davon abhängt, wer ihn haben möchte. Er hat großes Potenzial, und es ist selbstverständlich, dass wir uns ein Angebot eines großen Vereins anhören. Aber dann müssen wir auch einen Ersatz finden“, erklärte Sassuolos Vorstandsvorsitzender Giovanni Carnevali jüngst, „es gab einige Anfragen, ja, nicht von Bournemouth. Von Inter, ja, aber es liegen noch keine offiziellen Anfragen vor. Bologna hat mich neulich auch wegen Muharemovic angefragt.“