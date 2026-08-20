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Offiziell 2. Bundesliga

Hannover gibt Kokolo ab

von Martin Schmitz - Quelle: hannover96.de
1 min.
William Kokolo im Trainingsanzug von Hannover 96 @Maxppp

William Kokolo wird in der kommenden Saison in der portugiesischen ersten Liga auflaufen. Wie Hannover 96 offiziell mitteilt, wechselt der 26-jährige Außenbahnspieler leihweise bis Saisonende zu CD Nacional. „Leider hatte William in seiner ersten Saison bei uns weniger Spielpraxis als von ihm und auch von uns erhofft. Jetzt hat sich für ihn eine Möglichkeit aufgetan, in einem anderen Umfeld noch einmal neu zu starten und zu zeigen, was er draufhat“, lässt sich 96-Sportdirektor Ralf Becker zitieren.

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Kokolo war im vergangenen Sommer für 500.000 Euro vom französischen Zweitligisten Stade Laval nach Niedersachsen gewechselt, konnte sich bei 96 jedoch bisher nicht nachhaltig durchsetzen. Bis 2028 steht der Linksfuß noch in Hannover unter Vertrag.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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