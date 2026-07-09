Profivertrag für Alabi
Newcastle United setzt auf Sam Alabi. Die Magpies verkünden, dass der 17-Jährige seinen ersten Profivertrag unterzeichnet hat. Nach und nach soll der Mittelfeldakteur, der aktuell für die U18 aufläuft, an den Profibereich herangeführt werden.
Unter der Anzeige geht's weiter
✍️ Sam Alabi has signed his first professional contract on his 17th birthday.— Newcastle United (@NUFC) July 9, 2026
Congratulations, Sam! 🙌
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden