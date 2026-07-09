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Profivertrag für Alabi

Newcastle United setzt auf Sam Alabi. Die Magpies verkünden, dass der 17-Jährige seinen ersten Profivertrag unterzeichnet hat. Nach und nach soll der Mittelfeldakteur, der aktuell für die U18 aufläuft, an den Profibereich herangeführt werden.

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