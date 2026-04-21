Loredana plaudert Adeyemi-Angebote aus

Die Ausgangslage ist bekannt: Karim Adeyemi steht nur noch bis 2027 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Ein Angebot zu Verlängerung liegt längst auf dem Tisch, mithilfe von Star-Berater Jorge Mendes feilscht der Flügelstürmer aber noch um jeden Euro sowie eine Ausstiegsklausel.

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Interesse an Adeyemi, dessen Marktpreis zuletzt rapide sank, gibt es immer wieder mal aus England. Die ganz großen Klubs sind aktuell aber eher nicht am 24-Jährigen dran – zu dürftig sind seine Leistungen in der Rückrunde, in der er häufig nur auf der BVB-Ersatzbank Platz nimmt.

„Viele Möglichkeiten“

Jetzt plaudert ausgerechnet Adeyemis prominente Ehefrau Angebote aus. Die ‚Bild‘ zitiert Loredana aus einem Twitch-Stream: „Er hatte viele Möglichkeiten zu wechseln. Aber Karim ist einfach ein loyaler Mensch.“

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Die Rapperin stichelt zudem: „Dortmund ist nicht die schönste Stadt, da müssen wir jetzt niemanden anlügen und sagen, es ist mega hier zu leben. Klar, es gibt schönere Orte. Aber für mich spielt das gar keine Rolle.“

Adeyemi will mit dem BVB Meister werden

Und weiter: „Er sagt immer: Wenn ich irgendwann von Dortmund gehe, dann mit Dankbarkeit. Er will das Gefühl haben, dass er wirklich alles für diese Mannschaft gegeben hat.“ Zuvor wolle Adeyemi jedoch ein großes Ziel erreichen: „Sein Traum ist es, mit Dortmund Meister zu werden. Er will das unbedingt.“

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Dafür müsste er zumindest noch ein Jahr bleiben. Das ginge auch ohne Vertragsverlängerung – um dann 2027 ablösefrei zu wechseln? Adeyemi selbst äußert im Stream: „Es kann sich alles ändern. Aber ich sage auch: Ich fühle mich da wohl, wo ich gerade bin.“