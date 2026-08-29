RB: Bitshiabu gibt Wechsel-Zusage

Beim Unternehmen, einen Leiharbeitgeber für El Chadaille Bitshiabu (21) zu finden, ist RB Leipzig ein Teilerfolg geglückt. Nach FT-Informationen hat der 21-jährige Innenverteidiger einem Wechsel zu RC Lens zugestimmt.

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Ein Selbstläufer wird der Deal mit den Nordfranzosen aber nicht. Die beiden Erstligisten verhandeln intensiv über die prozentuale Aufteilung des Gehalts. Eine schnelle Lösung ist noch nicht in Sicht.