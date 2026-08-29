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FT-Exklusiv Bundesliga

RB: Bitshiabu gibt Wechsel-Zusage

von Remo Schatz - Quelle: FT-Exklusiv
El Chadaille Bitshiabu im Training @Maxppp

Beim Unternehmen, einen Leiharbeitgeber für El Chadaille Bitshiabu (21) zu finden, ist RB Leipzig ein Teilerfolg geglückt. Nach FT-Informationen hat der 21-jährige Innenverteidiger einem Wechsel zu RC Lens zugestimmt.

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Ein Selbstläufer wird der Deal mit den Nordfranzosen aber nicht. Die beiden Erstligisten verhandeln intensiv über die prozentuale Aufteilung des Gehalts. Eine schnelle Lösung ist noch nicht in Sicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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