Menü Suche
Kommentar 2
FT-Kurve Bundesliga

Winterzugänge: Sieben interessante Köln-Gerüchte

In Jahmai Simpson-Pusey hat der 1. FC Köln schon einen Winterzugang an Bord geholt, der sich als Sofortverstärkung erweist. Wie viele Neue werden im laufenden Wechselfenster noch an den Dom gelotst?

von Julian Jasch
1 min.
Ellyes Skhiri für Frankfurt im Einsatz @Maxppp

In Joël Schmied (27), Timo Hübers (27), Dominique Heintz (32) und Luca Kilian (26) muss der 1. FC Köln aktuell und zum Teil noch monatelang verletzungsbedingt auf vier Abwehrspieler verzichten. Entsprechend bleibt der von Manchester City ausgeliehene Jahmai Simpson-Pusey (20) wohl nicht der einzige Winterzugang des Bundesligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Innenverteidigung wurden unter anderem Calvin Brackelmann (26/SC Paderborn), Sebastiaan Bornauw (26/Leeds United) und Stefan Posch (28/Como 1907) ins Visier genommen, bei Letztgenanntem soll sich allerdings der FSV Mainz 05 in der Pole Position wähnen. Zudem sorgte Brackelmann am Wochenende mit einer Kopfverletzung für einen Schock, ein Wintertransfer steht entsprechend auf der Kippe – ebenso wie bei Bornauw.

Darüber hinaus bereitet sich der FC auf einen potenziellen Abgang von Eric Martel (23) vor, der kürzlich in sein letztes halbes Vertragsjahr eingebogen ist. Heißester Kandidat als möglicher Nachfolger ist Dan Neil (24/AFC Sunderland). Sein Arbeitspapier läuft ebenfalls im Sommer aus. Weil allerdings auch Borussia Mönchengladbach auf den Mittelfeldspieler aufmerksam geworden ist, könnte Köln bereits im Winter einen Vorstoß wagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Oder findet ein Ex-Spieler überraschenderweise den Weg zurück ans Geißbockheim? Gerüchten zufolge ist Ellyes Skhiri (30) ein Thema im Rheinland, laut dem ‚Wiesbadener Kurier‘ soll er Eintracht Frankfurt sogar noch im laufenden Transferfenster verlassen. Sollte sich eine Möglichkeit ergeben, würde FC-Sportdirektor Thomas Kessler sicherlich gerne zuschlagen.

Defensive genießt Priorität

Auch beide Flügelpositionen würde der Aufsteiger gerne verstärken, Priorität genießt jedoch die Defensive. Die Akte von Raphael Obermair (29/SC Paderborn) wurde deshalb zunächst beiseitegelegt, während Eren Dinkci (24/SC Freiburg) Berichten zufolge eine Rückkehr zu Werder Bremen präferiert. Unterm Strich wartet also noch viel Arbeit auf den Tabellenzehnten, der bis zum Deadline Day am 2. Februar die ein oder andere Kaderlücke zu schließen hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Serie A
Premier League
Köln
Frankfurt
Como
Sunderland
Freiburg
Leeds
Paderborn
Ellyes Skhiri
Sebastiaan Bornauw
Raphael Sanchez Obermair
Stefan Posch
Daniel Neil
Eren Dinkçi
Calvin Marc Brackelmann

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Serie A Serie A
Premier League Premier League
Köln Logo 1. FC Köln
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Como Logo Calcio Como
Sunderland Logo AFC Sunderland
Freiburg Logo SC Freiburg
Leeds Logo Leeds United
Paderborn Logo SC Paderborn 07
Ellyes Skhiri Ellyes Skhiri
Sebastiaan Bornauw Sebastiaan Bornauw
Raphael Sanchez Obermair Raphael Sanchez Obermair
Stefan Posch Stefan Posch
Daniel Neil Daniel Neil
Eren Dinkçi Eren Dinkçi
Calvin Marc Brackelmann Calvin Marc Brackelmann
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert