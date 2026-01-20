Winterzugänge: Sieben interessante Köln-Gerüchte

In Joël Schmied (27), Timo Hübers (27), Dominique Heintz (32) und Luca Kilian (26) muss der 1. FC Köln aktuell und zum Teil noch monatelang verletzungsbedingt auf vier Abwehrspieler verzichten. Entsprechend bleibt der von Manchester City ausgeliehene Jahmai Simpson-Pusey (20) wohl nicht der einzige Winterzugang des Bundesligisten.

Für die Innenverteidigung wurden unter anderem Calvin Brackelmann (26/SC Paderborn), Sebastiaan Bornauw (26/Leeds United) und Stefan Posch (28/Como 1907) ins Visier genommen, bei Letztgenanntem soll sich allerdings der FSV Mainz 05 in der Pole Position wähnen. Zudem sorgte Brackelmann am Wochenende mit einer Kopfverletzung für einen Schock, ein Wintertransfer steht entsprechend auf der Kippe – ebenso wie bei Bornauw.

Darüber hinaus bereitet sich der FC auf einen potenziellen Abgang von Eric Martel (23) vor, der kürzlich in sein letztes halbes Vertragsjahr eingebogen ist. Heißester Kandidat als möglicher Nachfolger ist Dan Neil (24/AFC Sunderland). Sein Arbeitspapier läuft ebenfalls im Sommer aus. Weil allerdings auch Borussia Mönchengladbach auf den Mittelfeldspieler aufmerksam geworden ist, könnte Köln bereits im Winter einen Vorstoß wagen.

Oder findet ein Ex-Spieler überraschenderweise den Weg zurück ans Geißbockheim? Gerüchten zufolge ist Ellyes Skhiri (30) ein Thema im Rheinland, laut dem ‚Wiesbadener Kurier‘ soll er Eintracht Frankfurt sogar noch im laufenden Transferfenster verlassen. Sollte sich eine Möglichkeit ergeben, würde FC-Sportdirektor Thomas Kessler sicherlich gerne zuschlagen.

Defensive genießt Priorität

Auch beide Flügelpositionen würde der Aufsteiger gerne verstärken, Priorität genießt jedoch die Defensive. Die Akte von Raphael Obermair (29/SC Paderborn) wurde deshalb zunächst beiseitegelegt, während Eren Dinkci (24/SC Freiburg) Berichten zufolge eine Rückkehr zu Werder Bremen präferiert. Unterm Strich wartet also noch viel Arbeit auf den Tabellenzehnten, der bis zum Deadline Day am 2. Februar die ein oder andere Kaderlücke zu schließen hat.