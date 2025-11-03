Bundesliga: Die FT-Topelf des 9. Spieltags

Spieler des Spieltags: Jakub Kaminski

Im Sommer schnappte sich der 1. FC Köln den 23-jährigen Polen per Leihe vom VfL Wolfsburg. Dass der FC die Kaufoption über 5,5 Millionen Euro ziehen wird, scheint jetzt schon klar. Denn Kaminski ist eine echte Allzweckwaffe. Bei 4:1-Sieg gegen den Hamburger SV beackerte der Allrounder die rechte Schiene, erzielte sein viertes Saisontor und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Die FT-Topelf

Wer war euer Spieler des 9. Spieltags? Haris Tabakovic Jakub Kaminski Wouter Burger Said El Mala Yan Diomandé ein anderer

Die Ergebnisse im Überblick

• FC Augsburg - Borussia Dortmund 0:1

• 1.FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:1

• Union Berlin - SC Freiburg 0:0

• FSV Mainz 05 - Werder Bremen 1:1

• FC St. Pauli - Borussia M’gladbach 0:4

• RB Leipzig - VfB Stuttgart 3:1

• FC Bayern - Bayer Leverkusen 3:0

• 1.FC Köln - Hamburger SV 4:1

• VfL Wolfsburg - Hoffenheim 2:3