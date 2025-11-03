Bundesliga: Die FT-Topelf des 9. Spieltags

Der FC Bayern zieht nach dem 3:0 gegen Bayer Leverkusen weiter einsam seine Kreise an der Spitze der Bundesliga. Im Verfolgerduell schlug RB Leipzig den VfB Stuttgart. Unterdessen gelang Borussia Mönchengladbach beim 4:0 auf St. Pauli der große Befreiungsschlag. Das spiegelt sich auch in der FT-Topelf zum Spieltag wider.
1 min.
@Maxppp
Spieler des Spieltags: Jakub Kaminski
Im Sommer schnappte sich der 1. FC Köln den 23-jährigen Polen per Leihe vom VfL Wolfsburg. Dass der FC die Kaufoption über 5,5 Millionen Euro ziehen wird, scheint jetzt schon klar. Denn Kaminski ist eine echte Allzweckwaffe. Bei 4:1-Sieg gegen den Hamburger SV beackerte der Allrounder die rechte Schiene, erzielte sein viertes Saisontor und bereitete einen weiteren Treffer vor.
Unter der Anzeige geht's weiter
Die FT-Topelf
Wer war euer Spieler des 9. Spieltags?
Bild wird erstellt
Die Ergebnisse im Überblick
• FC Augsburg - Borussia Dortmund 0:1
• 1.FC Heidenheim - Eintracht Frankfurt 1:1
• Union Berlin - SC Freiburg 0:0
• FSV Mainz 05 - Werder Bremen 1:1
• FC St. Pauli - Borussia M’gladbach 0:4
• RB Leipzig - VfB Stuttgart 3:1
• FC Bayern - Bayer Leverkusen 3:0
• 1.FC Köln - Hamburger SV 4:1
• VfL Wolfsburg - Hoffenheim 2:3
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden