Union droht Doekhi-Abflug | Barças doppeltes Duell mit PSG

Union-Profi in die Premier League?

Ablösefrei holte Union Berlin im Sommer 2022 Danilho Doekhi von Vitesse Arnheim an Bord. Schnell hat sich der niederländische Innenverteidiger im Abwehrzentrum der Köpenicker zur unverzichtbaren Größe aufgeschwungen. Eine Entwicklung, die man auch auf der Insel registriert hat. Laut dem englischen Onlineportal ‚Football Insider‘ bringen sich die Londoner Premier League-Klubs Crystal Palace und FC Fulham für einen Sommertransfer in Stellung.

Union-Manager Oliver Ruhnert meinte kürzlich: „Danilho fühlt sich wohl bei uns und weiß, was er an Union hat. Wir sind in einer guten Position.“ Allerdings: In einem Jahr läuft der Vertrag des 25-Jährigen aus. Verlängert Doekhi nicht, dürfte Union sich zu einem Verkauf bereiterklären. Immerhin winkt nach dem ablösefreien Deal vor zwei Jahren dann ein dickes Transferplus.

Dreikampf um Díaz

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League ist der FC Barcelona am Mittwochabend bei Paris St. Germain zu Gast. Ein Duell, das laut der ‚Mundo Deportivo‘ „Hochspannung“ verspricht. Die Klingen kreuzen PSG und Barça womöglich aber nicht nur auf dem grünen Rasen. Auch auf dem Transfermarkt könnten sich die europäischen Schwergewichte ins Gehege kommen.

Ins Visier haben nämlich beide Luis Díaz vom FC Liverpool genommen. Der ‚Telegraph‘ berichtet nun von Gesprächen zwischen den Reds und dem Berater des kolumbianischen Flügelstürmers. Auch eine Vertragsverlängerung an der Anfield Road ist denkbar. Bei einem Verkauf will Liverpool knapp 90 Millionen Euro sehen – das spräche eher für PSG als für Barça. Priorität hat aber zunächst das heutige Aufeinandertreffen im Parc des Princes.