50-Millionen-Stürmer Greenwood bekennt sich

Angreifer Mason Greenwood kann sich einen Verbleib bei Olympique Marseille vorstellen. Der Engländer sagte auf der Preisverleihung der Ligue 1, bei der er ins Team der Saison gewählt wurde: „Ich hoffe, dass ich hierbleiben kann.“ In den vergangenen Wochen wurde der 24-Jährige immer wieder mit einem möglichen Abschied in Verbindung gebracht.

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Vor allem Atlético Madrid macht sich Hoffnung auf eine Verpflichtung und sieht den ehemaligen englischen Nationalspieler als möglichen Nachfolger von Antoine Griezmann an. OM fordert 50 Millionen Euro für den Rechtsaußen. In dieser Saison erzielte Greenwood 26 Tore und legte zehn weitere Treffer vor.