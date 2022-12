David träumt weiter von der Premier League

Jonathan David macht keine Hehl daraus, wo er seine Karriere fortsetzen möchte. „Ich weiß nicht, ich denke, dass es möglich ist, sehr möglich. Ich weiß nicht, ob ich mich irgendwo anders als in der Premier League wiederfinden kann. Es könnte durchaus die Premier League sein“, erklärt der Stürmer von OSC Lille gegenüber der Lokalzeitung ‚La Voix du Nord‘. LOSC-Trainer Paulo Fonseca machte sich bereits am gestrigen Feiertag gegenüber gleicher Zeitung keine Illusionen. „Es wird schwierig sein, Jonathan David nächste Saison im Verein zu halten.“

Dass Davids Herz für die englische Eliteliga schlägt, ist kein Geheimnis. Anfang dieses Monats stellte der 22-jährige Kanadier klar, dass für ihn die Premier League „die beste Liga der Welt (ist, Anm. d. Red.) und ich denke, jeder Spieler würde eines Tages dort spielen wollen.“ Bevor er aber Französisch-Flandern verlässt, will er noch einen Rekord brechen. „Ich weiß, dass Eden Hazard 50 Tore geschossen hat. Ich bin nicht sehr weit davon entfernt (41 Tore, Anm. d. Red.), also ist das etwas, das ich auf jeden Fall schlagen möchte. Torschützenkönig eines Vereins zu werden, ist immer etwas Schönes. Du bleibst in der Geschichte des Vereins“, so David.

