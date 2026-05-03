Riera der „Bundesliga-Trump“? | Flicks Meister-Spitze gegen Real

Der „Bundesliga-Trump“

Bei Eintracht Frankfurt läuft es aktuell gar nicht. Nach dem gestrigen 1:2 gegen den HSV droht die SGE, den Europapokal komplett zu verpassen. Die Nebenkriegsschauplätze um Trainer Albert Riera helfen dem Team offenbar nicht, in die Spur zu finden. Der Coach hatte sich eine denkwürdige Spieltagspressekonferenz geliefert, als er das externe Eintracht-Umfeld inklusive Medien als „vergiftet“ kritisierte, nachdem diese kritisch über eine Story um Riera und Jonathan Burkardt berichtet hatten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diese hatte Riera zuerst als „Bullshit“ abgetan, dann doch irgendwie selbst bestätigt („Das ist schon zwei Wochen her“) und sich dann darüber beschwert, dass niemand von der „großartigen Atmosphäre“ in seinen Trainings schreibe. Nach der HSV-Niederlage holt die ‚Bild‘ – offenbar angestachelt von Rieras Kritik – zum Gegenschlag aus. Der Spanier werde klubintern von manchen schon „Bundesliga-Trump“ genannt, so die Zeitung. Und weiter: „Frankfurt-Sportboss Krösche muss sich fragen, warum er Dino Toppmöller gegen ‚Donald‘ Riera eingetauscht hat.“ Noch einer gefällig? „Immerhin: Anders als der echte Trump ist Riera nicht für vier Jahre gewählt, sondern kann am Saisonende gefeuert werden.“ Wie wohl Riera reagieren wird?

Lieber Theater als Real

Hansi Flick kann in seinem zweiten Jahr beim FC Barcelona zum zweiten Mal spanischer Meister werden. Nach dem gestrigen 2:1-Auswärtssieg gegen CA Osasuna könnte es schon am heutigen Sonntag soweit sein. Denn falls Real Madrid heute Abend nicht gegen Espanyol Barcelona (21 Uhr) gewinnt, ist Barça vier Spieltage vor Saisonende uneinholbar vorn.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der Couch Meister werden? Nichts für Flick. „Ich werde mir das Real-Spiel nicht angucken, soviel ist klar“, so der Ex-DFB-Coach nach dem Osasuna-Sieg, „das ist nichts für mich.“ Flick hat anderes im Sinn: „Ich gehe vielleicht mit meiner Frau ins Theater. Da waren wir bisher noch nicht.“ Und wenn Barça Meister wird? „Dann werde ich das schon über unsere Whatsapp-Gruppe mitkriegen.“ Worte die man bei Real Madrid sicherlich nicht gerne hören wird.