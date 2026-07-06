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Weltmeisterschaft

WM-Aus für Henderson

von Remo Schatz - Quelle: Sky Sports
Jordan Henderson wird vom Feld getragen @Maxppp
Mexiko 2-3 England

Die Weltmeisterschaft für Jordan Henderson (36) ist beendet. Wie die FA gegenüber ‚Sky Sports‘ bestätigt, muss der Mittelfeldspieler des FC Brentford in Mexiko im Krankenhaus bleiben und benötigt eine Operation an seinem gebrochenen Arm.

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Im Feier-Reigen nach dem 3:2-Sieg gegen Mexiko fiel Henderson von einer Werbebande und landete unglücklich auf seinem Handgelenk. Bei der Weltmeisterschaft kam der 90-fache Nationalspieler bislang nur im Gruppenspiel gegen Panama (2:0) zu einem sechsminütigen Kurzeinsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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