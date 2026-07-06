WM-Aus für Henderson

Die Weltmeisterschaft für Jordan Henderson (36) ist beendet. Wie die FA gegenüber ‚Sky Sports‘ bestätigt, muss der Mittelfeldspieler des FC Brentford in Mexiko im Krankenhaus bleiben und benötigt eine Operation an seinem gebrochenen Arm.

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Im Feier-Reigen nach dem 3:2-Sieg gegen Mexiko fiel Henderson von einer Werbebande und landete unglücklich auf seinem Handgelenk. Bei der Weltmeisterschaft kam der 90-fache Nationalspieler bislang nur im Gruppenspiel gegen Panama (2:0) zu einem sechsminütigen Kurzeinsatz.