„Babyboom“ bei Barça | Roma spielt „wunderbar“

Corona-Chaos in England

Die Corona-Pandemie hinterlässt deutliche Spuren im Spielplan der Premier League. Alleine an diesem Wochenende sind aus diesem Grund sechs der zehn Begegnungen ausgefallen. Zuletzt forderte Thomas Frank, der Trainer des FC Brentford, bereits eine generelle Spielpause aufgrund der angespannten Situationen bei vielen Vereinen. Nun legt Jürgen Klopp nach fordert die Spieler auf, sich impfen zu lassen. Der ‚Sunday Express‘ titelt dahingehend, dass der FC Liverpool keine ungeimpfte Akteure einstellen wird, da dies eine ständige Bedrohung darstellen würde.

Youngsters retten Barça

Der FC Barcelona hat sich, angeführt von seinen Nachwuchsspielern, zu einem 3:2-Erfolg gegen den FC Elche gezittert. Ferran Jutgla (22) sowie Gavi (17) besorgten den Katalanen eine Zwei-Tore-Führung zur Pause, doch die Gäste egalisierten den Rückstand binnen zwei Minuten. Schließlich wurde Barça kurz vor Spielende von Nico (19), einem weiteren vielversprechenden Talent, gerettet. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet daher von einem „Babyboom.“ In die gleiche Kerbe schlägt die ‚Sport‘ und hebt ebenso die „Superkinder“ der Mannschaft von Trainer Xavi hervor.

Erfolge für Rom und Juve

In der Serie A hat die AS Rom ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und das formstarke Team von Atalanta Bergamo mit 4:1 vom Platz gefegt. „Wunderbar“, schwärmt die ‚Il Romanista‘ von der Performance und den beiden Matchwinnern Tammy Abraham sowie Nicolo Zaniolo. Durch den Erfolg haben die Giallorossi den Anschluss an die Champions League-Ränge hergestellt. Punktgleich mit der Roma liegt Juventus Turin auf dem sechsten Rang, die gleichzeitig einen glanzlosen 2:0-Sieg gegen den FC Bologna feierten. Die ‚Tuttosport‘ ruft daher beim italienischen Rekordmeister die Aufholjagd aus: „Los geht’s!“