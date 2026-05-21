WM-Kader: Nächster Bayern-Profi dabei

Aleksandar Pavlovic fährt mit zur Weltmeisterschaft in die USA, Kanada und Mexiko. Das gibt der DFB über seine sozialen Netzwerke bekannt. Der 22-Jährige ist der achte Profi, dessen Berufung bereits vor der öffentlichen Nominierung um 13 Uhr offiziell feststeht.

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Zuvor hatte der DFB außerdem schon mitgeteilt, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Joshua Kimmich (31/FC Bayern), Jamal Musiala (23/FC Bayern), Deniz Undav (29/VfB Stuttgart), Kai Havertz (26/FC Arsenal) und Nico Schlotterbeck (26/Borussia Dortmund), Jamie Leweling (25/VfB Stuttgart) und Nathaniel Brown (22/Eintracht Frankfurt) setzt.