Neuer Vertrag für Götze?

Mario Götze könnte seinen auslaufenden Vertrag bei Eintracht Frankfurt noch einmal verlängern. Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ sollen die Gespräche ab März wieder aufgenommen werden. Die Verhandlungen ruhten zuletzt, nachdem die Entlassung von Dino Toppmöller für eine Unterbrechung gesorgt hatte. Das aktuelle Arbeitspapier des 33-Jährigen läuft zum Saisonende aus.

Unter dem neuen Trainer Albert Riera ist Götze bei der Eintracht wieder zu einer festen Größe geworden. In den ersten beiden Partien unter der Regie des spanischen Übungsleiters stand der Mittelfeldspieler jeweils in der Startformation. Der Weltmeister von 2014 zeigt sich begeistert von seinem neuen Coach: „Was er mit uns trainiert hat, wie wir spielen, das ist sehr gut. Er ist ein sehr guter Trainer.“ Für einen Verbleib bei der SGE würde der Routinier dem Vernehmen nach auch eine Gehaltskürzung in Kauf nehmen. Derzeit verdient der Rechtsfuß etwa 3,5 Millionen Euro pro Jahr.