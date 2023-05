Hertha ohne vier Spieler nach Wolfsburg

Hertha BSC muss im finalen Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30 Uhr) auf vier Spieler verzichten. Wie Pál Dárdai auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte, fehlen neben den beiden Abwehrspielern Filip Uremovic (Gehirnerschütterung) und Márton Dárdai (muskuläre Probleme) auch die beiden Mittelfeldspieler Kevin-Prince Boateng (Knieprobleme) und Tolga Cigerci (Wadenprobleme).

Dárdai kündigte zudem an: „Wenn es die Möglichkeit gibt, werden wir Jugendspieler einsetzen und ihnen Spielzeit geben, diese Momente in der Bundesliga schenken.“ Seit dem vergangenen Spieltag steht der direkte Abstieg für die Hertha in die zweite Liga fest.

