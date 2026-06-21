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Bundesliga

HSV vor Katterbach-Verkauf

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Noah Katterbach ist sich seiner Schuld bewusst @Maxppp

Noah Katterbach könnte zeitnah in die zweite Liga wechseln. Laut der ‚Bild‘ steht der 25-Jährige kurz vor dem Transfer vom Hamburger SV zu Eintracht Braunschweig. Letzte Details über die Ablöse, seinem neuen Vertrag sowie einer möglichen Abfindungslösung mit dem HSV sollen in den kommenden Tagen geklärt werden.

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Die Rothosen hatten den Linksverteidiger 2024 nach vorheriger Leihe vom 1. FC Köln verpflichtet. In der abgelaufenen Saison blieb Katterbach für die Profis komplett ohne Einsatz und war überhaupt nur viermal Teil des Kaders. Sein Kontrakt beim HSV läuft noch bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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