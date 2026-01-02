Menü Suche
Ramos möchte Ex-Klub Sevilla kaufen

von Fabian Ley - Quelle: Cadena SER
Sergio Ramos ballt die Faust @Maxppp

Sergio Ramos bekundet offenbar ernsthaftes Interesse am Kauf des FC Sevilla. Einem Bericht von ‚Cadena SER‘ zufolge hat der 39-Jährige bereits ein formelles Angebot abgegeben. Der spanische Welt- und Europameister führe eine Investorengruppe an, die den La Liga-Klub übernehmen will.

Den Innenverteidiger verbindet eine enge Beziehung zu Sevilla. Von 1996 bis 2003 hatte Ramos die Jugendabteilung der Andalusier durchlaufen, auch in seiner Profikarriere spielte der Rechtsfuß – unter anderem in der Saison 2023/24 – für den vielfachen Europa League-Sieger. Nach seinem Vertragsende beim mexikanischen Klub CF Monterrey ist Ramos seit Ende Dezember vereinslos.

