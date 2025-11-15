Schalke verlängert mit Kult-Trainer

Der FC Schalke geht ins dritte Jahrzehnt mit Trainer Norbert Elgert. Wie Frank Baumann auf der Mitgliederversammlung mitgeteilt hat, bleibt der 68-Jährige auch in der kommenden Saison Trainer der Schalker A-Jugend: „In der U19 formt Norbert Elgert wieder Spieler, die in der Zukunft im Profibereich landen werden. (…) Deswegen freue ich mich, Euch sagen zu können, dass Norbert uns auch in der kommenden Saison als U19-Trainer erhalten bleibt“, so Baumann.

Elgert war selbst als Spieler viele Jahre bei den Knappen, seit 1996 betreut er die Jugendmannschaften beim Zweitligisten. Zahlreiche Top-Profis durchliefen in den vergangenen Jahren die Schule des Kult-Trainers, darunter auch die Weltmeister Manuel Neuer (39) und Mesut Özil (37).