34 Scorerpunkte in 61 Bundesligaspielen: Für die zweite Liga ist Mohamed Amoura überqualifiziert, daher darf und soll der 26-jährige Angreifer den Absteiger VfL Wolfsburg vor Transferschluss am kommenden Dienstag noch verlassen. Zur Not auch per Leihe.

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Das wiederum öffnet womöglich die Tür für Schalke 04 zumindest einen kleinen Spalt weit. Die ‚L’Équipe‘ zählt den Bundesliga-Aufsteiger als einen der Interessenten für Amoura auf. Auch Olympique Marseille sowie andere französische und italienische Klubs seien am pfeilschnellen Algerier dran.