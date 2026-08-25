Gerücht: Schalke an Amoura dran
Schalke 04 ist in der Offensive bereits breit aufgestellt. Kommt noch ein echter Unterschiedsspieler hinzu?
34 Scorerpunkte in 61 Bundesligaspielen: Für die zweite Liga ist Mohamed Amoura überqualifiziert, daher darf und soll der 26-jährige Angreifer den Absteiger VfL Wolfsburg vor Transferschluss am kommenden Dienstag noch verlassen. Zur Not auch per Leihe.
Das wiederum öffnet womöglich die Tür für Schalke 04 zumindest einen kleinen Spalt weit. Die ‚L’Équipe‘ zählt den Bundesliga-Aufsteiger als einen der Interessenten für Amoura auf. Auch Olympique Marseille sowie andere französische und italienische Klubs seien am pfeilschnellen Algerier dran.
FT-Meinung
Dass Schalke seine Optionen auslotet, ist die Pflicht der Sportlichen Leitung um Frank Baumann. Um Amouras Gehalt zu stemmen, wäre S04 aber ziemlich sicher auf Wolfsburger Mithilfe angewiesen. Dass es dazu kommt, ist erstmal nicht besonders wahrscheinlich.
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