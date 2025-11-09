Ablöse steht: Edwards übernimmt die Wolves

Den Wolverhampton Wanderers ist in den Verhandlungen um Rob Edwards der Durchbruch gelungen. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ zahlen die Wolves umgerechnet rund 2,3 Millionen Euro an den englischen Zweitligisten FC Middlesbrough.

Edwards, der beim Tabellenletzten der Premier League die Nachfolge des entlassenen Vítor Pereira antreten wird, soll einen Vertrag bis 2029 unterschreiben und zu Beginn der neuen Woche vorgestellt werden. Erst im Sommer hatte der 42-jährige Waliser bei Middlesbrough übernommen. Derzeit steht Boro auf Rang zwei der Championship.