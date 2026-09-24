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Update UEFA Nations League

Neue Flügel & ein Debüt: Die erste DFB-Elf von Klopp

Am heutigen Donnerstag (20:45 Uhr) beginnt im deutschen Fußball eine neue Ära: Jürgen Klopp leitet sein erstes Spiel als Bundestrainer. Diese Elf schickt er gegen die Niederlande auf den Rasen.

von Tristan Bernert
3 min.
Die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft @Maxppp
Niederlande 1-1 Deutschland

Nach einer schwachen WM richten sich beim DFB die Blicke nach vorne. Jürgen Klopp soll den deutschen Fußball zurück in die Erfolgsspur führen. Beim Debüt als Bundestrainer muss seine Mannschaft in Amsterdam gegen die Auswahl der Niederlande ran.

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Klopps Startformation unterscheidet sich auf mehreren Positionen von der seines Vorgängers Julian Nagelsmann. Auf den offensiven Flügeln beginnen Kevin Schade (24) und Karim Adeyemi (24). Beide waren nicht Teil des WM-Kaders. Philipp Treu (25) gibt sein Länderspiel-Debüt als Rechtsverteidiger.

Ins Tor kehrt Marc-André ter Stegen (34) zurück. Ansonsten vertraut Klopp auf etablierte Kräfte. Joshua Kimmich (31) startet im Mittelfeld an der Seite von Felix Nmecha (25). Die Innenverteidigung bilden wie bei der WM Jonathan Tah (30) und Nico Schlotterbeck (26).

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Update (20:43 Uhr): Jamal Musiala (23) fällt mit Oberschenkelproblemen kurzfristig aus. Dafür rückt Nadiem Amiri (29) in die Anfangsformation.

Die deutsche Startelf

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So startet die Niederlande

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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