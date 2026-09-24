Neue Flügel & ein Debüt: Die erste DFB-Elf von Klopp

Nach einer schwachen WM richten sich beim DFB die Blicke nach vorne. Jürgen Klopp soll den deutschen Fußball zurück in die Erfolgsspur führen. Beim Debüt als Bundestrainer muss seine Mannschaft in Amsterdam gegen die Auswahl der Niederlande ran.

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Klopps Startformation unterscheidet sich auf mehreren Positionen von der seines Vorgängers Julian Nagelsmann. Auf den offensiven Flügeln beginnen Kevin Schade (24) und Karim Adeyemi (24). Beide waren nicht Teil des WM-Kaders. Philipp Treu (25) gibt sein Länderspiel-Debüt als Rechtsverteidiger.

Ins Tor kehrt Marc-André ter Stegen (34) zurück. Ansonsten vertraut Klopp auf etablierte Kräfte. Joshua Kimmich (31) startet im Mittelfeld an der Seite von Felix Nmecha (25). Die Innenverteidigung bilden wie bei der WM Jonathan Tah (30) und Nico Schlotterbeck (26).

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Update (20:43 Uhr): Jamal Musiala (23) fällt mit Oberschenkelproblemen kurzfristig aus. Dafür rückt Nadiem Amiri (29) in die Anfangsformation.

Die deutsche Startelf

So startet die Niederlande