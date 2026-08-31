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40 Millionen: ManCity verpflichtet Savinho-Ersatz

von Martin Schmitz - Quelle: mancity.com
1 min.
Allan Andrade Elias (l.) gibt alles für Palmeiras @Maxppp

Manchester City legt in der Offensive nochmal nach. Wie die Skyblues offiziell verkünden, wechselt Allan Elias (22) von Palmeiras in den Norden Englands und unterschreibt einen Vertrag bis 2031. Die Ablöse für den Flügelstürmer beträgt dem Vernehmen nach 40 Millionen Euro.

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Allan soll bei City den Abgang von Landsmann Savinho (22) auffangen, der inklusive Bonuszahlungen für fast 100 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur transferiert wurde. „Angesichts all dessen, was Manchester City in den vergangenen 15 Jahren gewonnen hat, ist der Verein für Spieler eine der attraktivsten Adressen der Welt. Heute hier sitzen und sagen zu können, dass ich mich ihnen angeschlossen habe, ist der stolzeste Moment meines Lebens“, sagt Allan.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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