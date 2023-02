United: Maguire beklagt Spielanteile, ten Hag reagiert

Bei Manchester United bahnt sich womöglich ein Konflikt zwischen Kapitän Harry Maguire (29) und Trainer Erik ten Hag an. Ersterer hatte gestern in einem Interview mit ‚ESPN‘ seine ausbleibenden Spielanteile bemängelt: „Ich bin ein Fußballer, der spielen will, und ich möchte die Jungs zu Beginn des Spiels aus dem Tunnel führen.“ Gleichwohl wisse er, dass Konkurrenz bei einem Topklub dazugehört. Zudem fühle er sich von dem niederländischen Übungsleiter respektiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ebenjener regierte am heutigen Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz auf die Äußerungen und erklärte: „Jeder will spielen. Die Spieler, die die besten Mannschaften bilden, werden spielen, also auch Maguire. Wenn er gut spielt, kann er in die Mannschaft kommen.“ Der 53-Jährige ist bemüht, die Wogen zu glätten. Nichtsdestotrotz kann festgehalten werden, dass sich der Diskurs über die Rolle von Maguire zunehmend in die Öffentlichkeit verlagert. In der laufenden Saison muss sich der englische Innenverteidiger oftmals mit einem Bankplatz begnügen.

Lese-Tipp

United: Kaufangebote zu niedrig?