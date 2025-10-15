Juventus bei Yildiz in der Sackgasse?

Bei Juventus Turin stocken die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Kenan Yildiz (20). Laut ‚Tuttosport‘ liegt die Differenz zwischen Angebot und Forderung aktuell bei rund 500.000 Euro jährlich. Die Alte Dame will dem Offensivspieler ein neues Gehalt von etwa 4,5 Millionen Euro zahlen, Yildiz peilt dagegen rund fünf Millionen an Salär an.

Das Interesse anderer Klubs wächst. Vor allem der FC Chelsea soll bereit sein, Yildiz mit einem Angebot über rund zehn Millionen Euro jährlich zu locken. Die Blues probierten es bereits im Sommer vergeblich beim Offensivjuwel. Juventus bleibt trotzdem gelassen und hofft weiter, den bis 2029 laufenden Vertrag des türkischen Nationalspielers zu verlängern.