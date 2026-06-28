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Neuer Verein: Lewandowski unterschreibt morgen

Das Rätselraten um die Zukunft von Robert Lewandowski ist beendet. In Kürze soll die Unterschrift erfolgen.

von David Hamza - Quelle: Fabrizio Romano | Sky
Robert Lewandowski strahlt @Maxppp

Robert Lewandowski (37) wird seine Karriere in der nordamerikanischen Major League Soccer fortsetzen. Fabrizio Romano und ‚Sky‘ vermelden übereinstimmend, dass der Mittelstürmer bei Chicago Fire anheuert.

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Die Unterschrift unter einen Zweijahresvertrag wird laut ‚Sky‘ innerhalb der nächsten 24 Stunden erfolgen. Lewandowski wechselt ablösefrei in die USA, sein Vertrag beim FC Barcelona läuft in zwei Tagen aus.

Vor vier Jahren war der 167-fache polnische Nationalspieler für 45 Millionen Euro vom FC Bayern nach Katalonien gewechselt. Mit Barça gewann Lewandowski dreimal die Meisterschaft und einmal den Pokal. In 193 Spielen schoss er 120 Tore.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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