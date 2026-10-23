Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bedient sich Arsenal bei Bayern?

von Lukas Hörster - Quelle: Teamtalk
1 min.
Leonard Prescott im FCB-Trikot @Maxppp

Die Situation um Leonard Prescott weckt auch Interesse beim FC Arsenal. Laut ‚Teamtalk‘ zeigt der englische Meister Interesse am 17-jährigen Torwartjuwel des FC Bayern. Zuletzt wurde der DFB-Junior auch schon beim FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Juventus Turin gehandelt. Bundesligisten sollen ebenfalls angeklopft haben.

Unter der Anzeige geht's weiter
Ist Jonas Urbig ein würdiger Nachfolger für Manuel Neuer?
- Ende in 11h
Bild wird erstellt

Prescotts Vertrag in München läuft 2027 aus. Gespräche über eine Verlängerung sind zwar angelaufen, gestalten sich allerdings kompliziert, da Bayern seinem Talent keine zufriedenstellende sportliche Perspektive aufzeigen kann. Mit Jonas Urbig (23) ist ein anderer junger Torhüter als langfristige Nummer eins eingeplant. Übrigens: Auch auf Verbandsebene weckt Prescott Begehrlichkeiten. Laut ‚Transfermarkt.de‘ will die USA den in New York geborenen deutschen U17-Nationalspieler mit der Aussicht auf einen Stammplatz Richtung WM 2030 locken.

veröffentlicht am
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Arsenal
FC Bayern
Leonard Prescott

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Arsenal Logo FC Arsenal
FC Bayern Logo FC Bayern München
Leonard Prescott Leonard Prescott
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert