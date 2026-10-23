Die Situation um Leonard Prescott weckt auch Interesse beim FC Arsenal. Laut ‚Teamtalk‘ zeigt der englische Meister Interesse am 17-jährigen Torwartjuwel des FC Bayern. Zuletzt wurde der DFB-Junior auch schon beim FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Juventus Turin gehandelt. Bundesligisten sollen ebenfalls angeklopft haben.

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Ist Jonas Urbig ein würdiger Nachfolger für Manuel Neuer? Ja, Urbig hat das Zeug dazu, eine Ära zu prägen Urbig ist nur eine Übergangslösung Nein, Urbig fehlt es an Qualität Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Prescotts Vertrag in München läuft 2027 aus. Gespräche über eine Verlängerung sind zwar angelaufen, gestalten sich allerdings kompliziert, da Bayern seinem Talent keine zufriedenstellende sportliche Perspektive aufzeigen kann. Mit Jonas Urbig (23) ist ein anderer junger Torhüter als langfristige Nummer eins eingeplant. Übrigens: Auch auf Verbandsebene weckt Prescott Begehrlichkeiten. Laut ‚Transfermarkt.de‘ will die USA den in New York geborenen deutschen U17-Nationalspieler mit der Aussicht auf einen Stammplatz Richtung WM 2030 locken.